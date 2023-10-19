Малкин повалил немца на лед в ответ на провокацию

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подрался с немецким защитником "Детройт Ред Уингз" Морицем Зайдером в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в конце второго периода. Зайдер по окончании игрового эпизода атаковал Малкина со спины, и россиянин ответил немцу, повалив того на лед.

За это нападающий "Питтсбурга" был наказан штрафом 2+2 за грубость. Зайдер был удален на две минуты за грубость. Встреча проходила на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. В составе победителей голами отметились Алекс Дебринкэт (дубль), Бен Шьяро, Эндрю Копп (дуюль) и Дэвид Перрон. У гостей голы на счету Малкина, Эрика Карлссона и Брайана Раста.

Эта шайба стала для Евгения Малкина 474-й в лиге. По этому показателю он обошел Александра Могильного и вышел на третье место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ.