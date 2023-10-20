Два гола Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер" в НХЛ

В ночь на 20 октября по московскому времени "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Встреча прошла в Тампе на стадионе "Амали-Арена" и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Ник Пол, Майки Эйссимонт и россиянин Никита Кучеров (дубль). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев завершил матч с коэффициентом полезности -1. У гостей шайбы забросили Брок Безер и Тайлер Майерс.
Российский форвард Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями. "Тампа" одержала вторую победу и занимает пятое место в Восточной конференции. "Ванкувер" расположился на пятой позиции в Западной конференции. 17 октября журналисты и аналитики ESPN составили рейтинг из 100 лучших игроков НХЛ. Кучеров занял самое высокое место из россиян - восьмое.
Помимо форварда в список вошли: Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд") — 17-е место, Игорь Шестеркин ("Нью-Йорк Рейнджерс") — 28-е место, Илья Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") — 30-е место, Артемий Панарин ("Рейнджерс") — 32-е место, Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") — 37-е место, Михаил Сергачев ("Тампа") — 53-е место, Андрей Василевский ("Тампа") — 57-е место, Сергей Бобровский ("Флорида Пантерз") — 97-е место.