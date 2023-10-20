Два гола Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Ванкувер" в НХЛ

В ночь на 20 октября по московскому времени "Тампа-Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

© Reuters

Встреча прошла в Тампе на стадионе "Амали-Арена" и завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голами отметились Ник Пол, Майки Эйссимонт и россиянин Никита Кучеров (дубль). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев завершил матч с коэффициентом полезности -1. У гостей шайбы забросили Брок Безер и Тайлер Майерс.