Овечкин: лучше пойти в Кремль в тапочках, чем в Белый дом в костюме

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приближается к рекорду НХЛ по количеству голов — ему необходимо забросить 73 шайбы, чтобы обойти рекордсмена Уэйна Гретцки, пишет РБК.

Овечкин поучаствовал блиц-опросе издания и выбрал между «Динамо» и «Вашингтоном», походами в Кремль и Белый дом, а также ужином у мамы и жены.

Выбирая между российским и американским клубом, Овечкин ответил — «думаю, «Динамо», пицце он предпочел шашлык, а золотой медали Олимпиады — еще один Кубок Стэнли.

Также Овечкину задали вопрос, что бы он предпочел — пойти в Кремль в тапочках или в классической обуви в Белый дом. В РБК напомнили, что после первого места на ЧМ-2008 Овечкин пришел на прием к Дмитрию Медведеву в Кремль в тапочках, а после победы в Кубке Стэнли он встретился с Дональдом Трампом в костюме.

«В Кремль в тапочках», — так ответил на этот вопрос Овечкин.

Хоккеист не смог выбрать, где ужин вкуснее, — у мамы или жены, и рассказал, что предпочел бы забросить рекордную шайбу в НХЛ с передачи Марио Лемьё.