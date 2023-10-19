Овечкин: лучше пойти в Кремль в тапочках, чем в Белый дом в костюме
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приближается к рекорду НХЛ по количеству голов — ему необходимо забросить 73 шайбы, чтобы обойти рекордсмена Уэйна Гретцки, пишет РБК.
Овечкин поучаствовал блиц-опросе издания и выбрал между «Динамо» и «Вашингтоном», походами в Кремль и Белый дом, а также ужином у мамы и жены.
Выбирая между российским и американским клубом, Овечкин ответил — «думаю, «Динамо», пицце он предпочел шашлык, а золотой медали Олимпиады — еще один Кубок Стэнли.
Также Овечкину задали вопрос, что бы он предпочел — пойти в Кремль в тапочках или в классической обуви в Белый дом. В РБК напомнили, что после первого места на ЧМ-2008 Овечкин пришел на прием к Дмитрию Медведеву в Кремль в тапочках, а после победы в Кубке Стэнли он встретился с Дональдом Трампом в костюме.
«В Кремль в тапочках», — так ответил на этот вопрос Овечкин.
Хоккеист не смог выбрать, где ужин вкуснее, — у мамы или жены, и рассказал, что предпочел бы забросить рекордную шайбу в НХЛ с передачи Марио Лемьё.
В октябре 2023 года Овечкин в третий раз за карьеру не забил в трех стартовых матчах сезона. В ночь на 19 октября «Вашингтон» проиграл «Оттаве» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 1:6, Овечкин не забросил шайбу, но совершил свою первую в сезоне результативную передачу.