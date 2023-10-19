Болельщики «Торпедо» потребовали отставки главного арбитра КХЛ

«17 октября 2023 года в матче «Торпедо» (г. Нижний Новгород) – «Сибирь» (Новосибирская область) произошли два эпизода, трактовка которых главными судьями данной игры была, мягко говоря, неоднозначная, если не сказать прямо: явно в пользу команды соперника.



На 39-й минуте указанной встречи игрок команды «Сибирь» Прохоркин Н. умышленно нанёс повреждение запрещенным приёмом «колено в колено» игроку «Торпедо» Атанасову В., за что получил только 2 минуты (малый штраф), вместо матч-штрафа (5+20 минут). На 40-й минуте данной встречи судьи не засчитали чистейший гол И.И. Ларионова-младшего под предлогом того, что нападающий Фирстов В. якобы помешал вратарю «Сибири» Красоткину А. отразить бросок. Хотя неоднократный видеоповтор подтвердил, что вратарь соперника сам сбил с ног Фирстова В., от чего он и упал ему на спину.



Мы, болельщики ХК «Торпедо» (г. Нижний Новгород) считаем, что перечисленные данные два эпизода явились результативными ошибками судейской бригады Акузовский Н. – Соин А., так как негативно для нижегородской команды повлияли на исход данного матча. Такие эпизоды (с предвзятым судейством) происходят с нашей командой не в первый раз, на что на послематчевой пресс-конференции указал главный тренер Ларионов И.Н. (за что конечно будет оштрафован Лигой на 300 тысяч рублей).



Уважаемый Алексей Алексеевич, Вы были профессиональным хоккеистом, образцом чистой игры, являетесь двукратным чемпионом мира. Убедительно просим Вас честно и открыто разобраться в данной ситуации, отправить в отставку Главного арбитра Лиги Анисимова А.В., предварительно проверив его на детекторе лжи (по аналогии с футболом) на предмет закулисных договоренностей, влияющих на (не) справедливое судейство и, как следствие, на результаты матчей.



Болельщики ХК «Торпедо» (г. Нижний Новгород)», — гласит текст письма, приведённого телеграм-каналом «Хоккейные сливки».