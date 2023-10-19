Вайсфельд высказался о резонансном нарушении Прохоркина в матче КХЛ

«Однозначно можно сказать только то, что в данном эпизоде есть нарушение. А степень наказания определяет только судья на площадке в зависимости от нескольких факторов. Атанасов после этого эпизода вернулся на лёд и продолжал матч. Это один из аргументов в пользу правильности принятого арбитрами решения. Хотя, конечно, здесь есть варианты», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.