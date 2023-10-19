Словацкий хоккеист объяснил, почему остался в России

«Я уже пятый сезон в «Северстали». Мне хорошо в Череповце: я привык к городу, команде, болельщикам. Как закончился сезон, клуб определился с тренером, я подписал новое соглашение, поэтому хочу показывать тут хороший хоккей и приносить результат.



У меня были предложения, мог заиграть в одном из европейских клубов, но я отказался. Если бы я очень хотел уехать, сделал бы это. Я хотел остаться в Череповце и продолжать развивать свой уровень хоккея в КХЛ», — заявил хоккеист.