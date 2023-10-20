Экс-игрок НХЛ выступил с защитой Кузнецова

«Я несколько раз видел, как он исполняет этот буллит, это не что-то новое. Да, мне понравилось. Что значит, честно ли это? В соцсетях все возмущаются, но он же не едет назад, шайба двигается вперёд, и он скручивает мозг вратаря в бараний рог. Что может быть лучше? Кто жалуется-то, кроме вратарей? Ну так пусть жалуются, никто не запрещает. Вратари слишком много жалуются. Мы все любим вратарей, они нам нужны. Но хватит жаловаться! Он хороший игрок и едет медленно. Что вы хотите, таймер ввести? Да бросьте. Я не согласен. Это стратегия такая, ехать медленно. Маршессо на днях забил в похожем стиле. Ты и так в воротах выглядишь как Мегатрон, перекрываешь практически всё, что ещё тебе нужно?



Первого, кто так сделал и не забил, просто уничтожили. Зачем ты так медленно ехал, это же нелепо! Когда не забиваешь, это выглядит глупо. Если бы Кучеров не забил Ленеру своим финтом, тоже выглядел бы нелепо. Мы в 2010-м играли последний матч регулярки с «Филадельфией», победитель выходил в плей-офф. Буше не купился на такой же финт [как у Кучерова] в исполнении Йокинена. Потом уже я увидел, как таким финтом забивают, а тогда все удивлялись, что он вообще делает, ведь это закончило наш сезон.



Буллиты — это буллиты. Не нравится — избавляйтесь от них. Но Кузнецов действует в рамках правил. Однако все возбудились, обсуждают это. Для лиги это хорошо», — сказал Бойл.