«Авангард» потерпел второе поражение подряд, проиграв в гостях «Ладе»

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (0:1, 3:1, 2:1).