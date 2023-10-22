Шайба Буше в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Основное время встречи в Магнитогорске завершилось со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Валерий Орехов, еще одна шайба в активе Егора Яковлева. У гостей отличились Валентин Пьянов, Сергей Бойков и Игорь Мартынов. В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Рида Буше.