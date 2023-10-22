Шайба Буше в овертайме принесла «Авангарду» победу над «Металлургом» в матче КХЛ

Омский «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Основное время встречи в Магнитогорске завершилось со счетом 3:3. У хозяев дубль оформил Валерий Орехов, еще одна шайба в активе Егора Яковлева. У гостей отличились Валентин Пьянов, Сергей Бойков и Игорь Мартынов. В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Рида Буше.
В параллельном матче екатеринбургский «Автомобилист» дома проиграл новосибирской «Сибири» — 1:3. На шайбу Степана Хрипунова гости ответили голами Георгия Белоусова, Ивана Климовича и Николая Прохоркина.
«Металлург» с 32 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Автомобилист» (26) идет четвертым. «Авангард» (24) занимает шестое место, опережая на одно очко «Сибирь» (23).