"Коламбус" обыграл "Калгари" в матче НХЛ

В турнирной таблице Столичного дивизиона "Айлендерс" с пятью очками в трех играх занимают третье место, набравший пять очков в четырех матчах "Нью-Джерси" идет четвертым, "Коламбус" с четырьмя очками в четырех играх располагается на седьмой позиции. "Калгари", на счету которого пять очков в пяти играх, занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. Следующие матчи команды проведут на выезде. "Калгари" в ночь на 22 октября по московскому времени сыграет с "Детройтом", "Айлендерс" - с "Баффало", "Коламбус" - с "Миннесотой". "Нью-Джерси" 25 октября встретится с "Монреалем".