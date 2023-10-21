В Канаде назвали преимущество Овечкина над Гретцки

"Гретцки начал в эпоху, когда у вратарей были щитки поменьше, защита пропадала не пойми где. И вот когда мы вступили в другую эпоху, тогда увидели, что результативность Гретцки действительно просела. Овечкина не ждет нечто подобное. Мы видели, как в последние несколько сезонов его результативность росла", — сказал Каррадо.