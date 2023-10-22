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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем»

Голевая передача Александра Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Монреалем».

Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем»
© Матч ТВ

«Вашингтон» на выезде в овертайме уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3.

Канадский клуб открыл счет, реализовав удаление Овечкина в конце первого периода.

В составе хозяев отличились Шон Монахан, Брендан Галлахер и Коул Кофилд в овертайме. У «столичных» две шайбы на счету Дилана Строума, которому в эпизоде с первым голом ассистировал Овечкин.

Форвард «Вашингтона» нанес 5 бросков по воротам «Монреаля». В текущем сезоне Овечкин не забросил ни одной шайбы в четырех встречах и выполнил две голевые передачи. На счету Овечкина 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин идет вторым в общем списке снайперов после Уэйна Гретцки (894).