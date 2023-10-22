"Тампа" уступила "Торонто" в матче НХЛ, Кучеров сделал дубль

"Тампа" со счетом 3:4 после овертайма проиграла "Торонто" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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У "Торонто" отличились Вильям Нюландер (5-я минута), Мэттью Найс (53, 55) и Джон Таварес (65). Голкипер гостей Илья Самсонов был заменен в середине первого периода после третьей пропущенной шайбы. Вышедший вместо него Джозеф Уолл отыграл свою часть матча "на ноль". Двумя заброшенными шайбами в составе хозяев отметился российский форвард Никита Кучеров (7, 14), еще одну с его передачи забросил Алекс Барре-Буле (11). Защитник "Тампы" Михаил Сергачев также отметился одной результативной передачей. Кучерова признали второй звездой встречи.

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В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома уступил "Монреалю" (2:3 ОТ), нападающие проигравшей команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сделали по по результативной передаче. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде проиграл "Баффало" (1:3). Вратарь нью-йоркской команды Семен Варламов отразил 40 бросков из 43. "Детройт" на выезде победил "Оттаву" (5:2), "Аризона" дома оказалась сильнее "Анахайма (2:1).

"Филадельфия" на выезде уступила "Далласу" (4:5 ОТ), трижды за матч забросив в меньшинстве. Защитник "Филадельфии" Егор Замула записал на свой счет голевую передачу. "Коламбус" в гостях оказался сильнее "Миннесоты" (5:4 ОТ), в составе победителей отметился результативной передачей защитник Иван Проворов. "Сент-Луис" дома обыграл "Питтсбург" (4:2).

Нападающий гостей Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой, форвард хозяев Алексей Торопченко - голевой передачей. "Нэшвилл" со счетом 5:1 переиграл "Сан-Хосе". Защитник "Сан-Хосе" Николай Кныжов отдал результативную передачу. "Вегас" на выезде победил "Чикаго" - 5:3.