Российский вратарь «Ниццы» рассказал о грязи во французском городе

Российский вратарь хоккейного клуба «Ницца» Никита Беспалов пожаловался на грязь во французском городе, передает ТАСС

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«Вообще, город тут загажен. Надо ходить аккуратно, смотреть под ноги. Можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», — сказал Беспалов.

Также Беспалов отметил, что Ницца является комфортным городом для семьи, он ходил в Собор святителя Николая Чудотворца, где можно расплачиваться рублями по курсу.

«Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа», — добавил Беспалов.

Беспалов начал карьеру в 2008 году в «Белгороде». Также он выступал за воскресенский «Химик», «Саров», нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», московский «Спартак» и «Прешов» из Словакии.