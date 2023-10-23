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Вратарь "Ниццы" Беспалов о жизни во Франции: был бы я мэром, то навел бы порядок

Российский вратарь хоккейного клуба «Ницца» Никита Беспалов пожаловался на грязь во французском городе, передает ТАСС

Российский вратарь «Ниццы» рассказал о грязи во французском городе
© Газета.Ru

«Вообще, город тут загажен. Надо ходить аккуратно, смотреть под ноги. Можно наступить на фекалии, которые оставляют животные. Был бы я мэром, то навел бы тут порядок», — сказал Беспалов.

Также Беспалов отметил, что Ницца является комфортным городом для семьи, он ходил в Собор святителя Николая Чудотворца, где можно расплачиваться рублями по курсу.

«Когда дали первую квартиру, там обнаружились тараканы, однажды я поймал малюсенького клопа», — добавил Беспалов.

Беспалов начал карьеру в 2008 году в «Белгороде». Также он выступал за воскресенский «Химик», «Саров», нижегородское «Торпедо», новосибирскую «Сибирь», московский «Спартак» и «Прешов» из Словакии.

В 2007 году Беспалов стал серебряным призером молодежного чемпионата мира, который проходил в Швеции. В финальном матче россияне уступили канадцам со счетом 2:4.

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