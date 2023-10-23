Умер бывший защитник «Динамо» Дмитрий Суханов
Скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» Дмитрий Суханов. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«В Москве умер известный хоккеист „Динамо“ Дмитрий Суханов», — передает telegram-канал Shot.
По данным канала, причиной смерти спортсмена стала острая сердечная недостаточность.
Суханову было 49 лет. Последнее время он жаловался на низкое давление и с трудом передвигался. Спортивную карьеру он завершил в 1997 году, после 2014 года работал тренером.