Александр Овечкин вышел на 52-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1353-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он поднялся на 52-е место, повторив результат Рона Стюарта (1353). Следующей целью Овечкина является Джереми Рёник, на счету которого 1363 матча в НХЛ.