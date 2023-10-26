Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью Джерси Дэвилз» в 55 й раз в истории лиги забросил шайбу в пустые ворота.

Встреча прошла в четверг в Вашингтоне и завершилась в пользу гостей со счетом 6:4 (3:0, 0:4, 3:0). Овечкин набрал 2 (1+1) очка, отметив свою 824 ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отличился в концовке игры, поразив пустые ворота. 38 летний форвард по прежнему занимает второе место по шайбам в пустые ворота в истории НХЛ, лидирует Уэйн Гретцки (56 голов).

Также Овечкин в 54 й раз в карьере забросил шайбу в двух играх подряд. Единственными игроками в истории НХЛ, которые располагаются выше по этому показателю, являются Горди Хоу (72), Фил Эспозито (63), Уэйн Гретцки (62), Бобби Халл (61) и Фрэнк Маховлич (55).