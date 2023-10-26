Хоккеист Подколзин опубликовал фото из больницы

Подколзин показал фото из больницы после травмы в матче АХЛ: «Все хорошо»
Василий Подколзин опубликовал фото из больницы.
Российский хоккеист сообщил, что чувствует себя хорошо после травмы, полученной в матче АХЛ.
В третьем периоде игры фарм клуба «Ванкувера» с «Колорадо Иглс» (5:2) против Подколзина был применен силовой прием у борта. Россиянин упал на верхнюю часть тела, после чего его унесли на носилках.
«Все хорошо, не беспокойтесь», – подписал Подколзин фото из больницы.
Соцсети
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