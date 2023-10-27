Хоккеист "Коламбуса" подрался в первом для себя матче НХЛ

Эпизод произошел во время первого периода. В эпизод вмешались рефери, оба участника спарринга были удалены на пять минут. Для Воронкова этот поединок стал дебютным в НХЛ. В матче "Коламбуса" и "Монреаля" идет второй период, счет 2:1 в пользу "Блю Джекетс". 24 октября Воронков был вызван из Американской хоккейной лиги. Это решение было вызвано травмой лидера "синих жакетов" Патрика Лайне .

За фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд" россиянин успел сыграть четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей. Воронков был выбран клубом на драфте 2019 года в четвертом раунде. Хоккеист выступал за "Ак Барс" с 2018 по 2023 год. На Олимпийских играх в Пекине он стал обладателем серебряной награды в составе сборной России. Стоит отметить, что за "Коламбус" играют несколько россиян, это голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.