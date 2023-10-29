35 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена и завершилась победой гостей со счётом 2:0

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов также не записал на свой счёт результативных действий.