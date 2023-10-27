Генменеджер «Ак Барса» прокомментировал переговоры с Алексеем Марченко

«Алексей Марченко? Мы ведём диалог. Чем он закончится, будет понятно в ближайшее время. Конкретики пока нет. Знаю, что его представители параллельно общаются с рядом клубов. Уляжется ли «Ак Барс» в потолок? Всё равно какие-то обмены будут, потому что мы дошли до предела потолка. Изменения будут. Разговаривая с Марченко, понимаем, что соотношение «цена-качество» будет адекватным», — сказал Валиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.