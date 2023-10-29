Бывший хоккеист "Питтсбурга" Адам Джонсон умер от жуткой травмы во время матча

Экс-хоккеист клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Адам Джонсон умер, получив тяжелейшую травму во время матча.

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29-летний Джонсон выступал за британский клуб "Ноттингем Стилерз". В субботу во время матча Британского Кубка вызова его команда встречалась с "Шеффилд Стилерз".

Во время игры хоккеист получит травму - конек соперника перерезал ему горло. Матч был остановлен, а 29-летний Джонсон скончался.

Клуб выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования родным и близким игрока.

"Все мы убиты горем из-за смерти Адама. Выражаем соболезнования его семье и друзьям в это трудное время", - говорится в заявлении.