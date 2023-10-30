«Лада» обыграла «Адмирал» и вышла на первое место в КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

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Благодаря этой победе «Лада» набрала 35 очков и вышла в лидеры КХЛ.