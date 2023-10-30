Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Сан‑Хосе»

«Вашингтон» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ, обыграв «Сан Хосе» (3:1).

В составе «Кэпиталз» отличились Дилан Строум и Том Уилсон, а также россиянин Евгений Кузнецов, поразивший пустые ворота в концовке. Две голевые передачи, в том числе в эпизоде с взятием ворот Кузнецовым, выполнил капитан команды Александр Овечкин.

Единственную шайбу в составе «Шаркс» в первом периоде забросил Люк Канин.

«Вашингтон» с 9 очками занимает 11 е место в Восточной конференции, «Сан Хосе» проиграл девятый матч на старте сезона и с одним набранным баллом замыкает таблицу на Западе.

В другом матче «Нью Джерси» обыграл «Миннесоту» (4:3), лучший бомбардир лиги Джек Хьюз впервые в сезоне ушел со льда без набранных очков. Дубль и голевая передача у «Дэвилз» в активе Йеспера Братта, российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков результативности не заработал.