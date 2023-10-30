Московское «Динамо» разгромило «Сочи» и вышло на второе место в КХЛ

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:1 (0:0, 2:1, 4:0).

Москвичи набрали 35 очков и вышли на второе место в турнирной таблице КХЛ.