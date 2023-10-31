Сергей Мозякин вошел в тренерский штаб «Металлурга»

«Сегодня на утреннем собрании команды было объявлено о новом назначении в тренерском составе. Естественно, что на мостике «Магнитки» СергСергей Мозякин будет помогать Юрию Трубачёву и отвечать за атакующие действия команды. Отметим, что функционал директора по развитию «Металлурга», который раньше входил в рабочие обязанности Сергея Валерьевича, временно возьмёт на себя директор клуба Алексей Жлоба», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале магнитогорцев.