ХК «Торпедо» произвел обмен с «Северсталью»

Напомним, в прошлом сезоне в составе нижегородской команды Иванов принял участие в 59 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач, заработав шесть очков при показателе полезности «-8». Кроме того, защитник помог нижегородской «Чайке» завоевать Кубок Харламова — 2023. В текущем сезоне в составе «Торпедо» на его счету один проведённый матч.