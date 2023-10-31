«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.

"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, СКА в этот же день примет омский "Авангард".