«Ак Барс» обыграл СКА в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" в гостях со счетом 3:2 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 12 476 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (4-я минута), Дмитрий Яшкин (27) и Дмитрий Кагарлицкий (31). У проигравших отличились Арсений Грицюк (11) и Василий Глотов (20).
"Ак Барс" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 24 игр. СКА идет восьмым на Западе с 24 очками после 23 встреч. В следующем матче "Ак Барс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым" 2 ноября, СКА в этот же день примет омский "Авангард".
В других матчах игрового дня омский "Авангард" дома со счетом 3:2 обыграл нижегородское "Торпедо", екатеринбургский "Автомобилист" на своем льду победил китайский "Куньлунь Ред Стар" (3:0), "Металлург" в Магнитогорске переиграл казахстанский "Барыс" (3:2) и прервал серию из пяти поражений подряд. "Салават Юлаев" одержал домашнюю победу над хабаровским "Амуром" (4:1), череповецкая "Северсталь" на выезде обыграла минское "Динамо" со счетом 2:1.