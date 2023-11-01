Овечкин высказался относительно решения Бекстрема приостановить карьеру

«Мы собираемся поддержать его и быть вместе с ним», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня заявил, что на неопределённый срок прекращает выступления за «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы. В середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. В текущем сезоне швед провёл восемь матчей, в которых отметился лишь одной результативной передачей.