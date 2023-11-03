«Трактор» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ

Команда из Челябинска в пятницу на своем льду разгромила соперника со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе победителей хет трик оформил Максим Шабанов (13 я, 33 я и 39 я минуты). Дубль в активе Никиты Сошникова (34, 44), еще одну шайбу забросил Мэдисон Бауи (45). У «Адмирала» отличился Александр Шевченко (49).