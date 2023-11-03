«Трактор» разгромил «Адмирал» в матче КХЛ

«Трактор» с крупным счетом обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команда из Челябинска в пятницу на своем льду разгромила соперника со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). В составе победителей хет трик оформил Максим Шабанов (13 я, 33 я и 39 я минуты). Дубль в активе Никиты Сошникова (34, 44), еще одну шайбу забросил Мэдисон Бауи (45). У «Адмирала» отличился Александр Шевченко (49).
«Трактор» выиграл пятый матч подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции, набрав 32 очка. «Адмирал» замыкает таблицу Востока с 16 очками.