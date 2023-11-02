ЦСКА всухую обыграл «Спартак» в матче КХЛ

ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Беззубов Владимир

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Заброшенными шайбами отметились Егор Фатеев, Максим Соркин и Константин Окулов. Голкипер ЦСКА Иван Федотов отразил 44 броска по воротам, это его третий «сухарь» в сезоне.

ЦСКА с 30 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» (36) идет на втором месте.

В следующем матче «Спартак» 4 ноября дома сыграет с нижегородским «Торпедо», а ЦСКА днем позже примет тольяттинскую «Ладу».

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«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)