Чемпион мира Белов завершил карьеру хоккеиста

"Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/21, я ее выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу, - сказал Белов. - Мне поступило предложение от СКА, и с 1 ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба. Буду отвечать за их подготовку и подведение к основной команде".