Чемпион мира Белов завершил карьеру хоккеиста и стал тренером в системе СКА
Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Антон Белов завершил карьеру хоккеиста. Об этом Белов рассказал ТАСС.
"Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/21, я ее выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу, - сказал Белов. - Мне поступило предложение от СКА, и с 1 ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба. Буду отвечать за их подготовку и подведение к основной команде".
Белов выиграл золото чемпионата мира 2014 года, а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) турнира. Кубок Гагарина защитник завоевал в составе СКА (2015, 2017). Был признан самым полезным игроком сезона-2016/17 Континентальной хоккейной лиги. Выступал также за "Мечел","Авангард","Эдмонтон" и московское "Динамо".В составе "Авангарда" провел свой последний сезон в профессиональной карьере (2022/23).