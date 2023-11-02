ХК «Витязь» расторг контракт с 28-летним нападающим

«Витязь» и нападающий Игорь Руденков расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной команды.

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В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-6». Руденков подписал контракт с «Витязем» в июне 2023 года.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий выступал за хабаровский «Амур», где за 29 матчей набрал восемь очков — забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-9».