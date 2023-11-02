«Барыс» победил в гостях «Автомобилист»

В Екатеринбурге закончился очередной матч регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Барысом». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

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На 10-й минуте первого периода Михаил Рахманов открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Андрей Обидин с передач Алексея Макеева и Алексея Бывальцева восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте второго периода Максим Мусоров с передачи Понтуса Оберга вывел гостей вперёд.

В начале третьей двадцатиминутки Анатолий Голышев с передачи Степана Хрипунова сделал счёт 2:2.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный бросок на счету Михаила Рахманова.

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