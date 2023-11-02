Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ

Казанский «Ак Барс» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

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Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей Иван Дроздов оформил дубль, еще одну шайбу забросил Михаил Науменков. За гостей отличился Дмитрий Яшкин.

«Салават» набрал 31 очко и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс» (34) располагается на третьей строчке.

В следующем матче клуб из Башкортостана примет новосибирскую «Сибирь», казанцы дома сыграют с казахстанским «Барысом». Обе игры пройдут 4 ноября.

В другом матче «Барыс» из Астаны по буллитам одержал гостевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» — 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0). За гостей голы забили Максим Мусоров и Михаил Рахманов, в активе которого также победный буллит. У хозяев отличились Анатолий Голышев и Андрей Обидин.

«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, клуб с 23 очками занимает 11 е место на Востоке. «Автомобилист» (31) идет пятым.

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