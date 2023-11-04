Кузьменко объяснил, почему не праздновал гол в ворота "Сан-Хосе"

"Радоваться голу было бы неуважением к сопернику. Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать - недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку. Добивать здесь не в почете. Первое и второе звенья по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам", - сказал Кузьменко.