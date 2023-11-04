Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин получил небольшое повреждение

«Нью-Йорк Рейнджерс» сообщили репортёрам, что вратарь команды Игорь Шестёркин получил небольшое повреждение, информирует Reuters. Клуб не раскрыл информацию о характере травмы российского игрока, но его возвращение в состав ожидается в ближайшие дни.

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На следующий матч регулярного чемпионата НХЛ в гостях с «Миннесотой» «Рейнджерс» вызвали из аффилированого клуба АХЛ «Хартфорд» голкипера Луи Доминге, который, вероятно, будет в этой встрече сменщиком Джонатана Куика. Встреча «Рейнджерс» с «Уайлд» начнётся в 3:00 мск 5 ноября.

Вчера, в ночь на 3 ноября, Шестёркин провёл полный матч против «Каролины Харрикейнз». В текущем регулярном чемпионате на счету россиянина 8 игр: 6 побед и 2 поражения. В нынешнем сезоне Шестёркин, который два года назад стал обладателем «Везина Трофи», пропускает в среднем 2,36 шайбы, а его процент отражённых бросков составляет 0,913.