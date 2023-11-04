Тренер "Вашингтона" Карбери раскритиковал атаку команды в нынешнем сезоне НХЛ
Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери рассказал, что способствует низкой результативности команды в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Слова тренера передает RMNB.
"На мой взгляд, есть две области, в которых мы недостаточно хорошо работаем в нападении. Одна из них – атака и завершение. Когда я говорю о завершении, я не имею в виду бросок шайбы мимо вратаря, я имею в виду сделать пару передач перед линией ворот", — сказал Карбери.
В ночь на 3 ноября "Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс". Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Райан Пулок, Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. Роccийcкий голкипер Cемен Варламов отразил 32 броcка по cвоим воротам. Защитник Алекcандр Романов завершил матч c коэффициентом полезноcти +2.