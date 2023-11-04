Тренер "Вашингтона" Карбери раскритиковал атаку команды в нынешнем сезоне НХЛ

"На мой взгляд, есть две области, в которых мы недостаточно хорошо работаем в нападении. Одна из них – атака и завершение. Когда я говорю о завершении, я не имею в виду бросок шайбы мимо вратаря, я имею в виду сделать пару передач перед линией ворот", — сказал Карбери.