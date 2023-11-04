Ротенберга дисквалифицировали на один матч за критику судей
Главного тренера СКА Романа Ротенберга дисквалифицировали на один матч за публичную критику судей, говорится на официальной сайте КХЛ.
После встречи очередного тура КХЛ, в котором СКА уступил «Авангарду» со счетом 3:5, Ротенберг высказался о драке нападающего своей команды Ивана Зинченко и форварда соперника Марка Вербы. Наставник армейцев отметил, что судья никак не вмешался в происходящее на льду.
На прошедшей встрече работали Алексей Белов и Юрий Оскирко. Линейными судьями были Дмитрий Сивов и Александр Чернышев.
«По окончании матча СКА – «Авангард» главный тренер армейцев Роман Ротенберг допустил публичные комментарии относительно судейства матча, что стало повторным нарушением пп. 1.24 п.1 ст.55 Спортивного регламента КХЛ. В соответствии с п.39 ст.30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб накладывается денежный штраф, а на главного тренера команды Романа Ротенберга налагается одноматчевая дисквалификация», – следует из опубликованного решения.
42-летний Ротенберг стал главным тренером СКА в январе 2022 года по решению Совета Директоров клуба. До этого он был ассистентом Валерия Брагина.
СКА выступает в дивизионе Боброва. После 23 матчей команда располагается на четвертой строчке с 24 очками. На счету команды – 12 выигрышей. Столько же раз СКА потерпел поражение.
Следующая встреча СКА пройдет в субботу, 4 ноября. Армейцы сыграют на выезде с «Витязем». Матч начнется в 17:00.