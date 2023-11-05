Форвард "Тампы" Кучеров набрал пять очков в матче НХЛ с "Оттавой"

"Тампа" победила "Оттаву" со счетом 6:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Виктор Хедман (18-я минута), Брейден Пойнт (21, 39, 50), Майкл Эйссимонт (25), Никита Кучеров (52), у проигравших отличились Брэйди Ткачук (13, 52), Клод Жиру (52), Дрейк Батерсон (53).

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Кучеров также записал на свой счет четыре результативные передачами, в его активе 16 очков (7+9) по системе "гол+пас" в текущем сезоне.

"Тампа" занимает третье место в Атлантическом дивизионе с 13 очками в 11 играх, "Оттава" идет последней с 8 очками в 10 встречах. В следующем матче "Тампа" 7 ноября в гостях сыграет с "Торонто", "Оттава" двумя днями спустя также встретится с "Торонто" на выезде.

Форвард "Коламбуса" Дмитрий Воронков в гостевом матче с "Вашингтоном" (1:2) забросил вторую шайбу в сезоне, набрав очки в третьей игре подряд. В эпизоде с голом ему ассистировал Кирилл Марченко.

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин продлил результативную серию до 11 матчей, забросив шайбу и отдав голевую передачу в домашней игре с "Миннесотой" дома (4:5 Б). Форвард также реализовал послематчевый буллит. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов по ходу игры получил удар в лицо, но вернулся на лед и отметился голевой передачей.

Первые голы Орлова и Зайцева

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников отдал голевую передачу в гостевом матче с "Аризоной" (5:3). Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко забил гол в меньшинстве в домашнем матче с "Монреалем" (6:3) с передачи Павла Бучневича. Защитник "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков отметился голевой передачей в гостевом матче с "Филадельфией" (5:0).

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов в выездном матче с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ) забросил первую шайбу в сезоне. Его одноклубник Андрей Свечников отдал две голевые передачи. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 43 броска из 47.