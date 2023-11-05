Дубль Малкина помог разгромить «Сан-Хосе» в матче с 12 шайбами

"Сан-Хосе Шаркс" на своей площадке уступил "Питтсбург Пингвинз" (2:10) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Автором дубля стал российский форвард Евгений Малкин, по четыре очка набрали Брайан Раст (1+3), Райли Смит (2+2) и Джейк Гюнцель (2+2).

В составе "Шаркс" отличились Энтони Дюклер и Джейкоб Макдональд. Это второе поражение "Сан-Хосе" с 10 пропущенными шайбами. Двумя днями ранее "Шаркс" уступили "Ванкувер Кэнакс". Команда в 11 матчах нового сезона набрала одно очко и имеет разницу голов - 12:55. "Сан-Хосе" замыкает турнирную таблицу Западной конференции. "Питтсбург" с восемью баллами — также последний на Востоке.

В следующем матче "Питтсбург" на выезде сыграет с "Анахайм Дакс", "Сан-Хосе" примет "Филадельфию Флайерз". Обе встречи пройдут 8 ноября.

37 летний Малкин в текущем сезоне набрал 13 (7+6) очков в десяти матчах НХЛ.