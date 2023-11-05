Овечкина назвали величайшим в мире хоккеистом

"Он величайший игрок в мире, и я как вратарь не хочу, чтобы он забил. Я был очень серьезно настроен против него. У него сегодня было много шансов, и он не переиграл меня. Так что это хорошо для меня. Счастлив, что выиграл эту битву между мной и ним", — заявил латвиец.