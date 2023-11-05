Побит исторический рекорд НХЛ

Прошедший день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) побил рекорд по количеству заброшенных шайб. Об этом сообщает пресс служба НХЛ.

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В ночь на 5 ноября по московскому времени состоялось 15 матчей, в которых команды суммарно забросили 114 шайб. В среднем за игру забрасывалось 7,6 шайбы, в трех матчах "тотал" достиг трехзначного значения ("Торонто Мейпл Лифс" — "Баффало Сейбрз" — 4:6, "Оттава Сенаторз" — "Тампа-Бэй Лайтнинг" — 4:6, "Сан Хосе Шаркс" — "Питтсбург Пингвинз" — 2:10).