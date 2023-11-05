Дубль Шумакова помог «Ладе» в гостях обыграть ЦСКА

Тольяттинская «Лада» на выезде одержала победу над ЦСКА (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К середине первого периода гости повели в две шайбы — отличились Трой Джозефс и Иван Романов. Затем в середине второй двадцатиминутки Сергей Шумаков отличился дважды в течение 2 минут 12 секунд и довел счет до 4:0 в пользу «Лады».

Вскоре после этого Владислав Каменев открыл счет голам ЦСКА в этой игре, в третьем периоде в большинстве также отличился Максим Мамин, а на последней минуте игры — Михаил Григоренко. Однако «Ладе» удалось удержать победный результат до финальной сирены.

«Лада» набрала 37 очков и вернула себе лидерство в Восточной конференции, снова обойдя «Металлург» и «Ак Барс» (по 36).

ЦСКА проиграл после трех побед подряд, армейцы располагаются на 5 м месте в Западной конференции с 30 очками.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)