«Северсталь» по буллитам обыграла «Куньлунь»

Череповецкая «Северсталь» по буллитам обыграла пекинский «Куньлунь Ред Стар» в выездном матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Кузьмин Юрий

Основное время встречи в Мытищах завершилось со счетом 3:3 . У хозяев дублем отметился Теему Пулккинен, еще один гол забил Спенсер Фу. В составе победителей шайбы забросили Михаил Ильин, Егор Степанов и Кирилл Пилипенко.

Автором победного буллита стал Никита Коростелев.

«Северсталь» продлила серию побед до пяти матчей и с 30 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции. Безвыигрышная серия «Куньлуня» достигла пяти игр, команда набрала 21 очко и идет 10 й.

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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Пулккинен, 2:00, 26:42 (бол.). Фу, 28:03. — Ильин, 17:02. Степанов, 39:59 (бол.). Пилипенко, 57:06.