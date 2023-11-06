«Спартак» вырвал победу в матче КХЛ против СКА

Московский «Спартак» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом в пользу 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей Павел Порядин оформил дубль, Александр Беляев забросил шайбу за секунду до окончания третьего периода. За проигравших отличились Марат Хайруллин и Александр Кадейкин.
«Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, СКА (26) идет восьмым.
В следующем матче «красно белые» на выезде сыграют с «Нефтехимиком», СКА примет челябинский «Трактор». Обе игры пройдут 9 ноября.
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КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Спартак» (Москва) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Голы: Порядин, 11:47 (бол.), 50:38. Беляев, 59:59. — Хайруллин, 7:33. Кадейкин, 44:14.