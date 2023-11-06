«Спартак» вырвал победу в матче КХЛ против СКА

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом в пользу 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей Павел Порядин оформил дубль, Александр Беляев забросил шайбу за секунду до окончания третьего периода. За проигравших отличились Марат Хайруллин и Александр Кадейкин.