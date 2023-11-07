Фетисов: а финским хоккеистам не жалко было получать русские деньги?

Олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов отреагировал на слова владельца «Йокерита» Харри Харкимо о выступлении клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Ну и пускай жалеют. А финским хоккеистам не жалко было получать русские деньги?», — сказал Фетисов.

Харкимо ранее заявил, что жалеет о выступлении клуба в КХЛ. «Йокерит» и «Динамо» Рига покинули КХЛ в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Из-за выхода финнов их соперник, московский «Спартак», вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина автоматически.

Финны дважды доходили до четвертьфинала Кубка Гагарина. В сезоне 2020/21 они заняли второе место в дивизионе Боброва.