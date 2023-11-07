Призер чемпионата мира по хоккею Любимов продолжит карьеру во Франции

Бронзовый призер чемпионата мира по хоккею Роман Любимов заключил контракт с французским «Греноблем», сообщается на официальном сайте клуба.
Срок соглашения с 31 летним форвардом не уточняется. Хоккеист будет выступать за французскую команду под 92 м номером.
— Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь команде выиграть титулы. Когда мне было 9 лет, я приехал играть на турнир в Руане, и мне понравилась эта страна, культура и гастрономия. Сейчас я уже не ребенок, но все еще люблю Францию и хочу посмотреть, что я смогу здесь сделать. Я люблю хоккей, люблю играть и хочу проявить себя с лучшей стороны, — сказал Любимов.
В КХЛ Любимов защищал цвета московского ЦСКА, магнитогорского «Металлурга», московского «Спартака», казанского «Ак Барса» и хабаровского «Амура». Всего на счету игрока 515 матчей в лиге, в которых он набрал 111 (53+58) очков.
В НХЛ Любимов выступал за «Филадельфию Флайерз».