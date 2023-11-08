"Тампа" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ

В составе победившей команды отличился российский хоккеист Никита Кучеров , который открыл счет в матче, а также Ник Пол, который оформил дубль, Алекс Барре-Буле и Майки Эйссимонт. За "Монреаль" забили Ник Судзуки, Майкл Пеццетта и Кристиан Дворак . Также российский хоккеист записал на свой счет результативную передачу.

В текущем сезоне Кучеров принял участие в 13 матчах своей команды, отметившись 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев на лед вышел, однако результативными действиями отметиться не сумел, заработав при этом удаление на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский не принимает участие в матчах команды из-за травмы - в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лини он не сыграл ни в одном из матчей.