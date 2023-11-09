Нападающий "Вашингтона" Овечкин продлил безрезультативную серию до трех игр

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не может набрать очки в трех матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 9 ноября по московскому времени "Вашингтон" в домашнем матче проиграл "Флориде Пантерз".

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Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3. Овечкин в поединке не сумел набрать очков, таким образом, он не может сделать результативное действие на протяжении трех матчей. Этот поединок также стал пятым, в котором нападающий не сумел оформить гол.